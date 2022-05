Rodleben hat einen neuen Sportverein: Gründer wollen zuerst Kinder in Bewegung bringen

Rodleben/MZ - Osnabrück hat einen, Wolfsburg ebenfalls und einen VfL Bochum kennt man schon seit 1848. Seit wenigen Tagen gibt es auch in Rodleben einen Verein für Leibesertüchtigung (VfL). Am Freitag vergangener Woche wurde er mit Unterstützung des Stadtsportbundes in Dessau aus der Taufe gehoben. Die Eintragung ins Vereinsregister steht noch aus, ebenso die Anmeldung beim Finanzamt. Viel bürokratische Arbeit steht im Moment noch bevor. Doch der neu gewählte Vorstand hat einiges vor, wie dessen 1. Vorsitzende Corinna Weiß in einem Gespräch betonte. Der neue Verein will als allererstes Rodlebens Kinder in Bewegung bringen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<