Das Löschfahrzeug „Emma“ von 1961 führte den Umzug an. Einst war das Auto in Hamburg im Einsatz, später während der Hochwasser 2002 und 2013 in Dessau. Inzwischen wird es nur noch für besondere Anlässe wie dem Osterfeuer, dem Martinsumzug oder eben dem Festumzug am Samstag bewegt.

Foto: Thomas Ruttke