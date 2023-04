Das Mittelalterspektakel auf der Burg Roßlau lockt noch bis zum 1. Mai mit verschiedenen Attraktionen. Wie es angelaufen ist und was es bis Montag noch zu bestaunen gibt. Wo bleibt die Sonne?

Ritter, Hexen und Gaukler gehen in Roßlau mit Besuchern auf Zeitreise

Rosslau/MZ/dgi - In Roßlau herrscht für drei Tage Mittelalter. Bei kühlem und trüben Wetter wurde das mittelalterliche Treiben auf der Roßlauer Wasserburg am Samstag, 29. April gegen 11.15 Uhr eröffnet. Dennoch war das Publikumsinteresse schon in den ersten Stunden groß und der Außenhof der Burg füllte sich mit Publikum, das über 30 Handwerks- und Händlerstände bestaunen kann. Unter anderem wird mit Pflanzenfarben gefärbte Wolle, Mode mit vom Webstuhl verarbeiteten Materialien, Porträtmalerei, mittelalterlicher Schmuck sowie Wein und Met angeboten. Auch für das sonstige leibliche Wohl ist umfänglich gesorgt.