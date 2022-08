Riesiger Andrang wegen Grundsteuer im Dessauer Finanzamt und bei Steuerberatern - Kanzleien mit Neukunden-Stopp

Mit den Formalitäten der Grundsteuerreform sind viele Hausbesitzer überfordert. Doch ausgerechnet jetzt nehmen viele Kanzleien keine Mandanten an. Im Dessauer Finanzamt wurden eigens neue Mitarbeiter eingestellt. Sie sollen Hunderte Anrufe täglich bewältigen.

Dessau-Rosslau/MZ - Wenn in der Kanzlei von Steuerberaterin Kristina Schildhauer dieser Tage das Telefon klingelt, ist meist ein und dasselbe Thema Grund für den Anruf: die Grundsteuerreform, die alle Eigentümer von Immobilien oder sonstigen Flächen, die im Grundbuch eingetragen sind, zwingt, beim Finanzamt eine Erklärung offenzulegen. Doch für Ratsuchende haben Schildhauer und zahlreiche ihrer Kollegen in Dessau-Roßlau eine schlechte Nachricht: Aufnahmestopp von Neukunden. Wegen Überlastung vieler Steuerberater nehmen viele Kanzleien keine neuen Mandanten mehr an.