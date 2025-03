54 E-Ladepunkte gibt es in Dessau-Roßlau. Im Jahr 2024 gab es dort über 15.000 Ladevorgänge. Was hinter den Kulissen passierte.

Nicht nur die Stadtwerke betreiben Ladessäulen. Wahrscheinlich die neuesten Ladesäulen in der Stadt: auf dem Netto Parkplatz in der Kornhausstrasse.

Dessau/MZ. - Wer in Dessau-Roßlau ein E-Auto besitzt, muss nicht weit fahren, um seinen Wagen aufzuladen. Allein von den Stadtwerken Dessau gibt es eine große Auswahl an Ladesäulen für Elektromobilität. 54 Ladestationen sind auf 24 Standorte im gesamten Stadtgebiet verteilt. Besonders gut ist das Angebot in Innenstadtnähe, je weiter sich davon entfernt wird, desto stärker dünnt es sich aus. Doch es gibt neben den Stadtwerken auch andere Anbieter von E-Ladesäu