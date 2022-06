Revision im Dessauer Kinderpornofall - Verteidiger von 45-Jährigem geht gegen Urteil vor

Der Dessauer hat über 20 Jahre Jungen missbraucht. Er war zu neun Jahren Haft verurteilt worden - plus Sicherungsverwahrung.

Blick auf das Landgericht in der Dessauer Lohmann-Straße.

Dessau/MZ - Die Verteidigung im Dessauer Prozess wegen Kindesmissbrauchs und Kinderpornographie hat Revision eingelegt. Das wurde am Donnerstag vom Pressesprecher des Dessauer Landgerichts der MZ bestätigt.

In der vorigen Woche hatte das Landgericht sein Urteil verkündet: Der 45-jährige Angeklagte war zu neun Jahren Freiheitsstrafe und anschließend zu einer zeitlich unbegrenzten Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Wenn das schriftliche Urteil vorliegt, kann die Verteidigung ihre Revisionsbegründung einreichen.

Dann wäre es am Bundesgerichtshof zu entscheiden. Prinzipiell könnte dieser die Revision wegen unzureichender Begründung ablehnen. Nimmt der Bundesgerichtshof sie an, könnte er das Urteil billigen, oder aber in Teilen bis hin zum Strafmaß korrigieren. Ebenfalls nicht ausgeschlossen ist, dass das Urteil aufgehoben und die Sache zur Neuverhandlung ans Landgericht verwiesen wird.

Der 45-jährige Dessauer soll über 20 Jahre hinweg Jungen missbraucht und Videos sowie Fotos von den Missbrauchstaten ins Internet gestellt haben. Die Jungen, von denen einer zehn Jahre sein Opfer war, stammten aus schwierigen familiären Verhältnissen. Sie hatten erst über das ihnen Widerfahrene gesprochen, als es der Polizei gelungen war, die Identität des Täters zu klären. An den Ermittlungen waren britische wie australische Behörden beteiligt.

Auch im Umfeld des Angeklagten regte sich niemals Verdacht. Er hatte sogar mehrfach von sich aus Kontakt zum Dessauer Jugendamt gesucht.