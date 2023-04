Fehler ist provisorisch abgestellt Reparatur von defekter Ampel in Dessau dauert länger - Anlage zeigte nur Rot

Der Defekt an der Ampel Junkersstraße/ Mannheimer Straße ist noch nicht endgültig repariert. Die Anlage hatte in der Vorwoche in Dessau für ein Verkehrschaos gesorgt.