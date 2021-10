Rentnerehepaar nach Küchenbrand im Klinikum

Waldersee/MZ - Nach einem Küchenbrand am Sonntagmittag in einem Einfamilienhaus in der Walderseer Rehsumpfstraße ist ein betagtes Ehepaar ins Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Rentner besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Denn der Mann hatte versucht, gemeinsam mit einem Nachbarn seine in Brand geratene Küche zu löschen. Seine Frau erlitt den Angaben der Berufsfeuerwehr zufolge durch das Brandereignis einen Schock.

Weshalb die Küche in dem Einfamilienhaus in Waldersee brannte, ist noch unklar. Bei Eintreffen der Helfer waren die Flammen bereits abgelöscht. Durch die Feuerwehr wurde die abgehängte Decke geöffnet und Schränke und Anbauten auf Glutnester kontrolliert, heißt es in einem Bericht der Dessauer Berufsfeuerwehr.

Im Einsatz in Waldersee waren neben der Berufsfeuerwehr Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Waldersee.