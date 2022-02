Reifendiebe schlagen zum zweiten Mal in Zerbst zu - Schaden nun schon fast 100.000 Euro

Zerbst/MZ - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sind Einbrecher auf das Gelände eines Autohauses in der Straße Am Kux Winkel in Zerbst eingedrungen und haben dort erheblichen Schaden hinterlassen.

Dieses Mal brachen die Täter am Sonntag, 13. Februar, ein, öffnen gewaltsam einen Container und entwendeten diverse Reifensätze. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Zuletzt waren die Einbrecher dort am vergangenen Wochenende aktiv. Damals wurde ein Zaun aufgeschnitten und ebenfalls ein verschlossener Container gewaltsam geöffnet. Die gestohlenen Reifensätze hatten einen Wert von 40.000 bis 50.000 Euro.

Die Polizei ermittelt und prüft einen Zusammenhang zwischen beiden Straftaten.