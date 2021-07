Rehe auf der B184 - 18.000 Euro Schaden bei Wildunfall bei Dessau

Dessau/MZ - - Weil er mehreren Rehen ausweichen wollte, die auf der Fahrbahn der Bundesstraße 184 standen, kollidierte ein 24-jähriger Fahrer eines BMW am Donnerstag gegen 11.45 Uhr mit der Leitplanke. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Der Unfall ereignete sich nach ihren Angaben in Fahrtrichtung Süd vor der Einfahrt Hohe Straße. Es entstand Sachschaden von schätzungsweise 18.000 Euro. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.