Regisseur rettet Vorstellungen und entwickelt ein „Special“ für Sally

Dessau/MZ - „Oh ha“, soll der Intendant gesagt haben, als ihm Malte Kreutzfeldt am Sonntag das Ergebnis seines samstäglichen Nachdenkens eröffnet, was er mit „Cabaret“ zu Silvester vorhabe. Absagen jedenfalls nicht.

Kreutzfeldt ist Regisseur der Musical-Inszenierung am Anhaltischen Theater, und am Freitag hatte ihn Johannes Weigand angerufen: Lass dir was einfallen. Wegen Omikron und so.

Mirjana Milosavljević hatte sich zuvor gedanklich davon verabschiedet, Silvester auf der Bühne zu stehen. „Aus Selbstschutz“, sagt sie, „um nicht enttäuscht zu werden.“ Sie spielt in „Cabaret“ die weibliche Hauptrolle der Sally und ahnte, in Corona-Zeiten kann man „Cabaret“ nicht so machen wie noch 2020, als das Stück seine Premiere hatte.

Bis zu 70 Personen auf der Bühne

Denn die Dessauer Inszenierung, so beschreibt es der Regisseur, wirkt auf den Zuschauer wie ein organisiertes Chaos; bis zu 70Personen sind auf der Bühne unterwegs und deren Wege kreuzen sich ständig. Ein Wimmelbild zum Vergnügen der Zuschauer, das jetzt durchaus zum Fest für einen miesen Virus taugen könnte.

Mirjana Milosavljevic in „Cabaret“ als Sally. Foto: Claudia Heysel

Von dem wollte sich indes Gastregisseur Kreutzfeldt sein „echtes Herzensprojekt“ nicht verderben lassen. Aber, so ahnte er, es müssten weniger Leute auf der Bühne werden, deutlich weniger. Obwohl, wie Milosavljević sagt, im Theater „99 Prozent auf der gleichen Schiene seien, also geimpft sind“.

Das Musical „Cabaret“ basiert auf dem Schauspiel „I am a camera“ von John Van Druten. Und Kameras, ganze zehn an der Zahl, spielen in der Kreutzfeldt-Inszenierung eine wesentliche Rolle, zoomen rein in Szenen, projizieren sie bigger than life auf eine Leinwand über den Köpfen von Schauspielern und Schauspielerinnen, Chorsängern und -sängerinnen, von Tänzerinnen und Tänzern. Die Kameraleute waren von Anfang an dabei, rund 120 Stunden Material sind zusammengekommen, und die liegen nun auf dem Rechner von Kreutzfeldt, die er nun zu sichten hatte.

Denn das ist seine Idee, die Inszenierung für die beiden Silvester-Vorstellungen nicht nur zu retten, sondern zu etwas Neuem zu machen: Die Bühne bis auf wenige Darsteller abräumen. „Die spielen live und der Film ergänzt das Bild um die Masse.“

Für den Regisseur ergibt das mehr als eine Verlegenheitslösung. „Wir geben dem Publikum einen Einblick, wie wir dazu gekommen sind. Das wird wie ein Tag der offenen Tür.“ Für ihn hat eine so erkennbare „Gleichzeitigkeit von Wirkung und Machart“ einen besonderen Reiz.

Vorstellungen Silvester ausverkauft

Dass Kreutzfeldt etwas ausgeheckt hatte, sprach sich über den stets zuverlässig funktionierenden Theatertratsch schnell herum, und so erreichte die Nachricht Milosavljević noch vor dem Teamtreffen. „Ich war bescheuert, mir Sorgen gemacht zu haben und bin sehr beseelt in die Proben gegangen.“

Am 31. Dezember wird sie als Sally vor ausverkauftem Haus auf der Bühne stehen. Willkommen, bienvenue, welcome!

Die Zuschauer, die lieber die szenische Originalversion sehen möchten, können ihre Karten an der Theaterkasse für eine spätere Vorstellung umtauschen.