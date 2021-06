Regionalbahn rammt VW Passat an Zerbster Bahnübergang - Fahrer hatte Schutzengel

Zerbst/Dessau - An einem Bahnübergang in Zerbst sind am Sonnabend kurz nach 8 Uhr ein Regionalexpress und ein VW Passat zusammengestoßen. Das hat die Bundespolizei am Montagabend auf MZ-Anfrage bestätigt. Eine eigene Meldung zu dem Zwischenfall hatte es nicht gegeben. Weder von der Bundespolizei in Magdeburg noch vom Polizeirevier in Anhalt-Bitterfeld.

Der Regionalexpress war aus Dessau in Richtung Gommern unterwegs gewesen. Im Zug hatten sich sieben Reisende, der 56-jährige Triebfahrzeugführer sowie eine Kundenbetreuerin der Deutschen Bahn befunden, so die Bundespolizei. Der Bahnübergang sei technisch nicht gesichert gewesen.

Im Raum Zerbst hatte es zuletzt immer wieder technische Probleme gegeben. Die Bahnübergänge werden durch Posten gesichert. Züge passieren die Übergange langsam - nach einem Hupen. Der Passat-Fahrer hatte angegeben, so ein Sprecher der Bundespolizei, das Hupen des Zuges nicht gehört zu haben.

Die Ermittlungen dauern an. Nach Angaben der Bundespolizei gegenüber der „Volksstimme“ in Zerbst seien sowohl gegen den Triebfahrzeugführer als auch gegen den Pkw-Fahrer Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr beziehungsweise wegen Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet worden.

Der 54-jährige VW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Passat und die Bahn wurden erheblich beschädigt. Ein Atemalkoholtest bei dem Pkw-Fahrer habe nach Angaben der Bundespolizei 0,0 Promille ergeben.

Die Bahnstrecke war zur Unfallaufnahme zwei Stunden voll gesperrt.