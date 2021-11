Reck rechtfertigt Auflösung von Wirtschaftsförderungsgesellschaft - Dessau könne Aufgaben selbst stemmen

Dessau-Rosslau/MZ - Dessau-Roßlaus Oberbürger Robert Reck hat nach der MZ-Berichterstattung über die Auflösung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dessau-Wittenberg-Anhalt-Bitterfeld seinen Entschluss verteidigt. Im Wirtschaftsausschuss sagte er, die Auflösung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft sei zwischen ihm und den Landräten der Kreise Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld so besprochen worden und ein gemeinsames Ziel. „Die Regionale Zusammenarbeit wird aber nicht enden“, betonte Reck.

Man habe aber bereits eine starke regionale Planungsgesellschaft. Außerdem würden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung bereits vom Fachamt im Rathaus sowie vom Stadtmarketing erledigt.

Gesellschaft bestand 30 Jahre lang

Den Ausschussmitgliedern reichte diese Erklärung nicht. Bereits gegenüber der MZ hatten weder die Stadt Dessau-Roßlau noch die an der Gesellschaft beteiligten Landkreise ihre Gründe für das Aus nach 30 Jahren dargelegt. Reck argumentierte, die Gesellschaft fehle es zunehmend an Aufgaben. „Sie wurde 1991 gegründet. Sie hat Themenfelder bearbeitet, die es nicht mehr gibt. Aufgaben, die die Gesellschaft wahrgenommen hat, sind nicht mehr da.“

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft hatte in den vergangenen Jahrzehnten unter anderem die „Anhalt 800“-Kampagne organisiert, die auch über Anhalt hinaus die Einwohner Mitteldeutschlands erreichte. Auf sogenannten Rückkehrertagen versuchte sie, Fachkräfte in der Region zu binden. Zudem ist sie Inhaber der Markenrechte der „Regionalmarke Mittelelbe“, mit der regionale Erzeuger und Dienstleister ausgezeichnet werden. Sie Initiierte regionale Kochwettbewerbe und schaltete ein Jobportal frei, organisierte Märkte und brachte Broschüren heraus.

Was wird aus den Mitarbeitern?

Was aus den vier Mitarbeitern wird ist bislang noch unklar. Reck zufolge sei man in Gesprächen mit zwei Angestellten, die eventuell in die Stadtverwaltung Dessau-Roßlaus wechselten. Auch Wittenberg hatte bereits erklärt, zwei Mitarbeiter übernehmen zu wollen.