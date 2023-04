Dessau/MZ - Aufgestellte Grabsteine mit den fingierten Todesdaten mehrerer Einwohner im Tierpark Köthen; Schüler, die im Europagymnasium „Walther Rathenau“ in Bitterfeld den Hitlergruß gezeigt und Hakenkreuze gemalt haben; homophobe Aussagen eines AfD-Stadtrates in Dessau gegen einen Ratskollegen von den Grünen oder die Großdemonstration „Reformationstag 2.0“ in Wittenberg mit vielen lokalen und überregional angereisten Verschwörungsanhängern und Neonazis - sie alle finden sich in der Chronik rechter und neonazistischen Ereignislagen für Anhalt im Jahr 2022.

