Raues Klima, leidende Technik - Das erlebt Dessaus Tierparkchef Jan Bauer im fernen Sibirien

Dessau/Tschita/MZ/OML - Es ist wohl eine der spannendsten und aufregendsten Dienstreisen, die Tierparkleiter Jan Bauer bisher erlebt hat. Vor einer guten Woche brach er mit zwei in Kisten verladenen Dahomy-Rindern in Richtung Sibirien auf. Sein Auftrag: Die Kühe sicher im Zoo der verschneiten Stadt Tschita abgeben und im Tausch Ussurische Kragenbären nach Dessau bringen. Die Hälfte dieser Aufgabe ist schon einmal geschafft.

Die zwei Dahomeyrinder wurden am 23. November um 22 Uhr im Tierpark verladen und in einem Pferdeanhänger nach Amsterdam zum Flughafen transportiert. Dort angekommen, ging es für die beiden Tiere in die Kisten für den Weitertransport, was dank der vielen Übungen im Tierpark Dessau auch hervorragend funktionierte. Die Tiere wurden vor dem Flug nach Krasnojarsk, der drittgrößten Stadt Sibiriens, noch intensiv vom Tierarzt untersucht und mit Heu sowie Wasser versorgt.

Der Flug von Amsterdam mit einer Boing 747-400 ERF, einer reinen Frachtmaschine, startete um 21 Uhr und landete am nächsten Morgen in Krasnojarsk. Nach einer ersten Kontrolle und Versorgung habe Bauer erleichtert feststellen können, dass es den beiden Rindern sehr gut gehe und sie die Flugstrapazen hervorragend gemeistert hätten, heißt es von Stadtsprecher Ralf Schüler.

Rund um Tschita hat schon der russische Winter Einzug gehalten. Foto: Jan Bauer

Von Krasnojarsk aus ging es mit einem Transporter weiter in Richtung Tschita, wo die Gruppe erst am Montag, mitten in der Nacht zu Dienstag ankam.

Die größten Herausforderungen der bisherigen Tour, beschreibt Bauer, waren das raue Klima und die darunter leidende Technik. Es sei sehr günstig gewesen, dass der ehemalige Direktor vom Zoo Tschita, Dmitry Nikolajewitsch Larchenko, den Transport begleitete. „Er fand für alle Probleme immer eine Lösung, so dass nun die beiden Dessauer Rinder in ihrem neuen Zuhause gut angekommen sind und sich wohlfühlen“, so Schüler.

Bauer hingegen macht die Zeitverschiebung noch ziemlich zu schaffen. Es sind einige Zeitzonen, die sein Biorhythmus zu verkraften hat. Das Wetter - nachts wird es bis zu minus 20 Grad kalt - ist hingegen kein Problem. Und die Versorgung auch nicht. „Die Kollegen sind hier sehr um mich bemüht. Mir kann quasi nichts passieren, ohne dass sie sich um mich kümmern. Das betrifft natürlich auch das Essen. Man hat irgendwie immer Angst ich könnte verhungern. Ist ein bisschen wie früher.“