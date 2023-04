Mit der Aktion „Rauchfreies Krankenhaus“ will das Klinikum Dessau Patienten, Besucher und Mitarbeiter wieder verstärkt für die Problematik des Rauchens auf dem Klinikgelände sensibilisieren. Denn da wachsen die Probleme.

Rauchverbot wird ignoriert - Klinikum in Dessau will mehr für rauchfreies Krankenhaus tun

DESSAU/MZ/HTH - Mit der in dieser Woche stattfindenden Aktion „Rauchfreies Krankenhaus“ will das Städtische Klinikum Dessau Patienten, Besucher und Mitarbeiter wieder verstärkt für die Problematik des Rauchens auf dem Klinikgelände sensibilisieren. Denn das „rauchfreie Krankenhaus“ wird nur eingeschränkt gelebt, heißt es in einer Pressemitteilung.