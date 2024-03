Rauch stieg auf: Jugendliche kiffen in SB-Filiale einer Bank

Aufmerksame Bankkundin ruft die Polizei in Dessau an

Dessau/MZ/syk. - Den SB-Raum der Sparkasse in der Damaschkestraße haben Jugendliche am Samstag offensichtlich zum Joint-Rauchen genutzt. Eine Kundin hatte dies der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten die drei beschriebenen Personen im Nahbereich feststellen. Bei einem 16-jährigen Beteiligten wurden Tabakwaren gefunden. Ein 19-Jähriger führte einen Grinder mit Cannabisanhaftungen mit sich. Weiterhin war eine 16-Jährige beteiligt. Sie gaben zu, in der Sparkasse Cannabis geraucht zu haben. Es wurde ein Verstoß gegen das Jugendschutz- und Betäubungsmittelgesetz angezeigt