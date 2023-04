In Zerbst ist am Freitagvormittag eine 91-jährigen Frau ausgeraubt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau haben einen Zeugenaufruf gestartet.

Raub in Zerbst - Junger Täter stößt 91-jährige Frau zur Seite und greift in Rollator

Zerbst/Dessau/MZ - In Zerbst ist am Freitagvormittag eine 91-jährigen Frau ausgeraubt worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau am Montag mitgeteilt - und einen Zeugenaufruf gestartet.