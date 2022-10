Rathaus sorgt für Frust - Seit August warten Eltern in Dessau-Roßlau auf Elterngeldbescheid

Die Elterngeldstelle ist nicht besetzt. Auch schnell einen Termin im Bürgeramt Dessau-Roßlau bekommen, ist schwierig. In der Regel bestehen acht Wochen Wartezeit. Das sagt die Stadtverwaltung zu den Vorwürfen.

Dessau/MZ - „Es ist in der Stadt Dessau-Roßlau aktuell nicht möglich, einen Termin beim Bürgeramt oder in der Ausländerbehörde zu bekommen. Sie können es gern ausprobieren – online oder telefonisch, keine Chance!“ Der Dessauer Frank Frenzel ist sauer auf die Stadtverwaltung. „Die ist total bürgerunfreundlich“, sagt er. Und steht mit der Kritik an der schlechten Erreichbarkeit von Ämtern nicht alleine da.