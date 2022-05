Rathaus schüttet 26.000 Euro an für Roßlauer Vereine aus

Roßlau/MZ - Der Ortschaftsrat Roßlau hat auf seiner Mai-Sitzung aus dem Jahresbudget 2022 für Vereine zur Förderung des örtlichen kulturellen Lebens Zuwendungen von über 26.000 Euro an 15 Adressaten verteilt.

Roßlauer Vereine und Initiativen haben viel vor und beantragten nach zwei lähmenden Jahren in den Fesseln der Corona-Pandemie Fördermittel für diverse Projekte.

Der größte Batzen fließt mit 5.000 Euro an den Theater Burg-Verein. Das Ensemble von Schauspielern und Theaterschaffenden aus Berlin plant für Juli/August den 25. Burgtheatersommer Roßlau mit der eigenen Produktion für ein Abendstück und ein Kinderstück. Aufgeführt werden sollen 2022 „Pension Schöller“ und eine Werkschau verschiedener Märchen. Darüber hinaus ergänzen Jugend- und Kindertheaterworkshops den sechswöchigen Theatersommer auf der Roßlauer Burg vom 12. Juli bis 21. August. Anlässlich des Jubiläums zum 25. Jahrestag ist zudem ein Festakt vorgesehen.

Sonderausstellung über 125 Jahre in der Roßlauer Porzellanfabrik

Das nächste finanzielle Großprojekt ist eine Sonderausstellung 125 Jahre Porzellanfabrik Roßlau der Arbeitsgruppe Heimatgeschichte im Ölmühleverein. Hier unterstützen 3.300 Euro vom Ortschaftsrat das Vorhaben für insgesamt 8.600 Euro. 5.300 Euro bringen die Antragsteller als Eigenmittel mit ein.

Der Schifferverein 1847 Roßlau wiederum will sein Museum in der Clara-Zetkin-Straße technisch modern umgestalten und kann dafür mit einem Zuschuss von rund 4.100 rechnen.

Auch Sportvereine erhalten finanzielle Unterstützung - für ihre Betriebskosten

Neben den Kulturvereinen kamen auch Roßlauer Sportler am Finanz-Füllhorn zum Zuge: Sie konnten im Vorjahr Zuschüsse für ihre Betriebskosten in den Sporthallen und Anlagen abrechnen. In Summe wurden 14.756 Euro per Sportförderung der Stadt Dessau-Roßlau an die hiesigen Vereine ausgezahlt. Geplant und bereitgestellt waren sogar 22.500 Euro. Dieses „Guthaben“ führen sowohl die Verwaltung als auch Ortsbürgermeisterin Christa Müller darauf zurück, dass Corona viel Vereins- und Freizeitsport ausfallen ließ. „Das aber kann dieses Jahr ganz anders aussehen“, weiß die Ortsvorsteherin.