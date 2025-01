Das Rathaus-Center Dessau hat seine Tiefgarage an den europaweit tätigen Parkhausbetreiber Apcoa vermietet. Was sich alles ändert.

Dessau/MZ. - Die Parkplatzsuche in der Dessauer Innenstadt ist zwar nicht annähernd so schwierig wie in anderen Großstädten wie Leipzig oder Berlin – aber gerade am Samstag ist auf den öffentlichen Stellplätzen kaum eine Lücke frei. Viele Touristen und Einheimische nutzen daher die Tiefgaragen wie die des Rathauscenters, mitten im Stadtzentrum.