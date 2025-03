RTL ZWEI hat eine neue Dokumentation zu Yángjié Li, der chinesischen Studentin, die 2016 in Dessau ermordert wurde, produziert. Hier hinterfragen asiatisch-deutsche Menschen den Fall im Hinblick auf rassistische Motive.

Rassistisch motivierter Mord? Neue Doku über in Dessau ermordete Yángjié Li produziert

Dessau/MZ. - Was bringt einen Menschen dazu, jemand anderen umzubringen? Auf diese Frage hat die neue zweiteilige Dokumentation „Hass.Hetze.Hoffnung“ von RTLZWEI versucht eine Antwort zu finden. Sie setzt sich erneut mit dem Mordfall Yángjié Li auseinander, der chinesischen Studentin, die im Mai 2016 in der Johannisstraße in Dessau von einem Anwohner entführt, vergewaltigt und ermordet worden ist.