Dessau/MZ. - Ein 83-jähriger Mann aus Dessau-Roßlau ist beim Kauf eines Rasenmähers offenbar auf einer Fakeseite im Internet gelandet. Der Senior hat am Montag eine Betrugsanzeige erstattet.

Der Mann hatte Mitte September 2025 einen Rasenmäher bestellt und auch bezahlt, diesen jedoch bisher noch nicht erhalten. Als der 83-Jährige den Support eines bekannten Discounters kontaktierte, stellte sich heraus, dass keine Bestellung von ihm vorliegt. Im Anschluss wandte er sich an den Betreiber der Webseite und erhielt in der Folge eine Sendungsverfolgung, die jedoch ungültig war.

Am 7. November musste der Mann feststellen, dass ihm von dem betrügerischen Unternehmen weitere 250 Euro abgebucht wurden. Daraufhin ließ er sein Konto für weitere Abbuchungen sperren. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 350 Euro.