Ralf Zaizek verlässt das DRK Dessau - Vorstand will wieder mehr „sozial“ arbeiten

Überraschend hat einer der beiden Vorstände des Dessauer DRK-Kreisverbands seinen vertrag am 31. Dezember 2022 auslaufen lassen. Was er nun vorhat.

Dessau-Roßlau/MZ - Einer der beiden Vorstände des Dessauer Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes, Ralf Zaizek, hat das Unternehmen zum Ende des Jahres 2022 überraschend verlassen. Wie DRK-Präsident Eiko Adamek der MZ bestätigte, sei der Vertrag auf Zaizeks Wunsch hin am 31. Dezember ausgelaufen. „Er will sich neuen Aufgaben widmen und Zeit für sich nehmen. In den fünf Jahren, in denen er für das DRK gearbeitet hat, hat er einen großartigen Job gemacht. Wir sind ihm zu Dank verpflichtet“, sagte Adamek.