In der Ziebigker Straße ist es am Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die andere beteiligte Fahrradfahrerin verließ den Unfallort unerlaubterweise.

Radfahrerinnen stoßen in der Ziebigker Straße in Dessau zusammen - Frau lässt Verletzte zurück

Die Radfahrerin musste in ein Dessauer Krankenhaus gebracht werden.

Dessau/MZ - In der Ziebigker Straße ist es am Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die andere beteiligte Fahrradfahrerin verließ den Unfallort unerlaubterweise. Das hat die Dessauer Polizei am Sonnabend mitgeteilt.