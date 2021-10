Radfahrer wird in der Heidestraße Dessau verletzt - Fahrrad schleudert gegen VW

Dessau/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in der Dessauer Heidestraße ist am Donnerstagabend ein Radfahrer leicht verletzt worden. Der 62-jährige Fahrer eines Pkw Skoda hatte gegen 17.45 Uhr die Heidestraße stadtauswärts befahren und wollte nach links in die Damaschkestraße einzubiegen. Dabei kollidierte das Auto des Mannes mit einem entgegenkommenden 17-jährigen Fahrradfahrer.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Beim Zusammenstoß wurde das Fahrrad zudem gegen einen, an der Ampel stehenden VW geschleudert. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.