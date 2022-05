Radeln kann gefährlich sein: Wo sind in Dessau die größten Gefahrenpunkte für Radfahrer?

Frank Brune hat auf der Tour eine weitere Gefahr entdeckt und hat demonstriert, was passieren kann. Das Schild ragt in den Radweg hinein.

Dessau/MZ - Ein Fahrrad benötigt kein Benzin, kostet kaum Unterhalt und ist gut für die Gesundheit - vorausgesetzt man kommt ohne Unfall an sein Ziel. Auch eine Stadt wie Dessau-Roßlau, in der so gut wie alles mit dem Rad erreichbar ist, verstecken sich Gefahren für unachtsame Verkehrsteilnehmer. Mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Dessau (ADFC) ging es mit dem Fahrrad zu einigen heiklen Stellen, um, zumindest exemplarisch, einige Gefahrenstellen zu beleuchten.