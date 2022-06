Quaster von den Puhdys und viele andere dabei: „Unterm Balkon“ geht in Dessau on Tour

Dessau/MZ - Quaster von den Puhdys kommt mit seiner Band, Hilde meets Klassik ist zu erleben und mit Trompeti wird es eine Sunset-Sommer-Party geben. Die Sommerreihe „Unterm Balkon“ wirft ihre Schatten voraus und wird auch in diesem Jahr in Dessau zu erleben sein - doch etwas anders.

Vor zwei Jahren war’s, da startete im Dessauer Golfpark die neue Reihe „Unterm Balkon“. Nach der langen Durststrecke durch die Corona-Pandemie sollten Künstler und Besucher wieder an einem Ort zusammengeführt werden. Live - und nicht virtuell vorm Bildschirm.

Bis zu 600 Gäste können am Lokheim mit feiern

Nun geht es in den dritten Corona-Sommer und die Reihe geht erstmals „on tour“, sagt Heike Huth. Das Dessauer Enfant terrible hatte das Format 2020 mit aus der Taufe gehoben. Neue Partner sind Annett Huth-Ibsch vom Kornhaus sowie Kati und Andreas Mülder vom Heim des ESV Lok im Dessauer Süden. Überall werden in diesem Jahr zahlreiche Feiern nachgeholt, auch der Golfpark ist gut nachgefragt, sagt Heike Huth. „Doch wir wollten das Format nicht sterben lassen.“

Als sie mit der Band „Just Older“ im Herbst eine tolle Party im Lokheim feiern und ihre Fans begeistern konnte, gingen Kati und Andreas Mülder in die Offensive. „Lass uns auch was im Sommer machen“, schlugen sie Heike Huth vor. Und die fand den Ort für größere Bands ideal. Weshalb die Idee von „Unterm Balkon on tour“ geboren ward. Erstmals wird „Unterm Balkon“ auch in größerem Rahmen stattfinden. Denn bis zu 600 Besucher können am Lokheim mitfeiern.

Kleiner, intimerer Rahmen auf der Kornhausterrasse verspricht kulinarischen und musikalischen Genuss

„Doch es wird auch den kleinen, intimen Rahmen geben“, freut sich Huth, im Kornhaus einen Mitstreiter gefunden zu haben. „Die Terrasse bietet sich an“, ist auch Annett Huth-Ibsch begeistert. Sie könne ihren Gästen hier nicht nur kulinarische, sondern auch musikalische Leckerbissen servieren.

Los geht „Unterm Balkon on tour“ im Juli. Eigentlich war der Start bereits im Juni geplant, „doch in der Stadt ist jetzt so viel los. Wir wollen uns aber nicht gegenseitig die Gäste wegnehmen“, sagt Andreas Mülder. Denn am ursprünglichen Termin gibt es ein großes Fest in Kochstedt.

Karten für „Unterm Balkon on tour“ (Preise liegen zwischen 15 und 20 Euro) können bereits geordert werden im Lokheim und im Kornhaus sowie bei Heike Huth.

Los geht es am 8. Juli mit Just Older, am 9. September gibt es die Abschlussparty mit The Glogs

Los geht es am 8. Juli mit dem Open Air am Lokheim mit Just Older. Drei Termine folgen auf der Kornhaus-Terrasse: Es kommen am 22. Juli Trompeti, am 23. Juli ABACAB mit Musik von Phil Collins, Genesis sowie Peter Gabriel und am 29. Juli Heike Huth, Andreas Groß und Ilia Foiguel mit „Hilde meets Klassik“. Dreimal ist dann noch Party am Lok-Heim angesagt. Am 6. August gibt es den Ostrock-Abend mit Quaster sowie Black Velvet & Friends. New Simple Thing & Sindney King sowie DJ Mario kommen am 12. August zur Sommer-Party. Und die Goodbye-Summer-Party gibt es am 9. September mit The Glogs.

Sponsoren unterstützen die Veranstaltungsreihe auch im Sommer 2022

Möglich wird das alles, weil auch in diesem Jahr wieder viele Sponsoren „Unterm Balkon“ unterstützen, ist Heike Huth diesen sehr dankbar. „Sie tragen zur Förderung der Stadtkultur bei.“