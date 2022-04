Quarantänestation im Krötenhof - So geht es mit der Dessauer Freizeiteinrichtung weiter

Die Freizeiteinrichtung in der Wasserstadt läuft personalmäßig weit unter dem Soll. Kurse und Gruppentreffen finden dennoch statt.

Vor dem Krötenhof blüht die Magnolie in voller Schönheit.

Dessau/MZ - Zuletzt hatte die Information, dass der Krötenhof Quarantänestation für die ukrainischen Flüchtlinge sei, gänzlich für Verwirrung gesorgt. Ist die Kultur- und Seniorenfreizeitstätte in der Wasserstadt damit als solche geschlossen?

„Nein, ist sie nicht“, betont Siegrun Ponikelsky vom Kulturamt. Die Nutzung der Villa Krötenhof als Quarantänestation sei nur vorübergehend gewesen, für die betreffenden Ukrainer längst eine andere Lösung gefunden worden. „Und der Krötenhof wird wieder als das genutzt, was er seit Jahrzehnten ist, eine sozio-kulturelle Freizeitstätte und Verwalter für die Marienkirche.“

Suche nach Personal läuft zunächst mit interner Ausschreibung

Allerdings hat die städtische Einrichtung mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen. Von den laut Stellenplan vorgesehenen sieben Mitarbeitern sind derzeit nur drei da. Eine ist Kathrin Sommer, die zum 1. Februar 2021 die Leitung des Hauses übernommen hat und damit die Nachfolgerin des langjährigen Krötenhofchefs Bernd Griesbach ist. Der war in den Ruhestand gegangen. Zwei weitere Krötenhofmitarbeiter sind seit Herbst 2021 als Abordnung im Gesundheitsamt tätig. Zwei andere Mitarbeiter gingen ebenfalls in Rente. „Deren Stellen sind noch unbesetzt“, erklärt Ponikelsky, „werden aber jetzt intern ausgeschrieben.“

Kathrin Sommer hofft nun auf einen schnellen Ausschreibungserfolg. Denn quasi zwei Einrichtungen mit drei Leuten zu führen, sei nahezu unmöglich. Einschränkungen ließen sich deshalb nicht vermeiden. „Im Krötenhof müssen wir die Volkssolidarität-Gruppen vertrösten, die sich bei uns seit Jahren zu Veranstaltungsnachmittagen treffen“, berichtet Kathrin Sommer. „Aber uns fehlt einfach das Personal, um die Veranstaltungen vorzubereiten.“

Ähnlich sieht es bei den abendlichen Kulturveranstaltungen aus. Künstler zu buchen, braucht Vorlauf. Die Veranstaltungen selbst Personal, das sich um die Vorbereitung und Durchführung kümmert. „Das fehlt derzeit, deshalb stehen wir diesbezüglich noch auf der Bremse“, sagt Sommer. Im Juni werde es aber die ersten Veranstaltungen im Krötenhof geben. Geplant sind ein Gitarrenkonzert mit Falk Zenker und ein Abend mit Strafverteidiger Falko Bartel.

Gefüllter ist hingegen der Kalender für die Marienkirche. „Hier laufen aktuell hauptsächlich Nachholtermine aus 2020.“ Im Mai kommt Neues: Angesagt haben sich unter anderen das De-Luxe-Orchester Halle mit Evergreens der 20-er und 30-er Jahre sowie Rolf Becker und Gitarrist Frank Fröhlich mit einem Ringelnatz-Abend. Wie Kathrin Sommer berichtet, gebe es viel mehr Anfragen von Veranstaltern. „Aber ich muss absagen, weil wir es personell nicht abdecken können.“

Stadt hält an Villa als öffentliche Kultureinrichtung fest

Zurück zum Krötenhof: Dort herrsche durchaus ein reges Leben, sagt die Chefin. Denn Kurse und Gruppen fänden statt wie gehabt. Seit Anfang April gibt es sogar einen neuen Malkurs, geleitet von Astrid Lesnik und Katrin Kimmel. Seit Ende März können die Senioren freitags wieder das Tanzbein schwingen.

Siegrun Ponikelsky wehrt auch die Gerüchte ab, die von einer geplanten Veräußerung der Villa durch die Stadt sprechen. „Davon ist mir nichts bekannt, die Stadt steht zu dieser Einrichtung“, betont sie im MZ-Gespräch. Einfach ist der Unterhalt allerdings nicht. Denn so schön die Villa ist, so teuer kommt sie die Stadt auch. Der Sanierungsbedarf an der alten Gründerzeitvilla ist hoch, besonders Dach und Heizung müssen erneuert werden. Bisher hat die Stadt da keine Mittel eingeplant.