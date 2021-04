Quarantäne, Spielausfälle und nur noch zwei Monate Zeit - Droht der Liga ein ungerades Saisonende?

Dessau-Rosslau - In der 2. Handball-Bundesliga geht es aktuell Schlag auf Schlag. Allerdings so, wie es sich niemand aus den 19 Vereinen oder in der Ligaführung wünscht: Denn in den letzten zehn Tagen mussten gleich sieben Mannschaften in Quarantäne.

Angefangen hatte es mit dem Dessau-Roßlauer HV am Donnerstag vor einer Woche, bei dem ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Am Freitag folgte dann als letzter Gegner des DRHV vorsorglich der Wilhelmshavener HV, und der TV Großwallstadt mit einem eigenen positiven Fall. In dieser Woche erwischte es dann den HC Elbflorenz mit mehreren positiven Testergebnissen, und den ASV Hamm-Westfalen als letzten Gegner der Dresdner. Und am Freitag kam auch noch der TV Hüttenberg und der ThSV Eisenach mit positiven Fällen dazu.

Was jetzt bleibt, ist die Frage: Droht der 2. Handball-Bundesliga ein Szenario, bei dem am Saisonende nicht alle Mannschaften ihre 36 Spiele absolviert haben werden, so dass zur Wertung die Quotientenregel herhalten muss?

Fakt ist: Clubs und Liga sind sich einig darüber, dass bis zum offiziellen Saisonende am 30. Juni gespielt werden soll. In den verbleibenden zwei Monaten müssten also alle der genau 100 noch ausstehenden Partien über die Bühne gehen. Klingt ob des Profi-Status, den die Liga und die meisten Spieler haben, erst einmal einfach. Ist es aber nicht. „Wenn wir die Saison wirklich so zu Ende bringen wollen, dass alle Teams alle Spiele absolvieren, darf nichts mehr passieren“, sagt Dessau-Roßlaus Geschäftsführer, Sebastian Glock.

Der DRHV wird in der Nacht von Montag auf Dienstag um 0 Uhr aus der Quarantäne entlassen, nachdem er drei Spiele hatte absagen müssen. Am Freitag wurden zum ersten Mal seit Bekanntwerden des positiven Tests wieder Abstriche genommen. Sollte dort ein neuer positiver Fall dabei sein, würde derjenige vorerst in Quarantäne bleiben. Der Spieler, der in der Vorwoche positiv getestet worden war, wird in der nächsten Woche gesondert getestet und noch einmal untersucht. Aktuell gehe es ihm gut, so Glock.

Der Manager betont angesichts der aktuell mehrfachen Quarantänen in der Liga: „Wir machen uns alle unsere Gedanken, ob wir die Saison schaffen.“ Wilhelmshaven ist zwar mittlerweile wieder raus, kann sein Heimspiel gegen Eisenach an diesem Samstag aber wegen der Isolation bei den Thüringern nicht absolvieren. Insgesamt sind sechs Teams in Quarantäne - und die erwartet in den neun Wochen bis zum Saisonende ein Mammutprogramm.

Der DRHV zum Beispiel muss im Mai sieben Spiele absolvieren, genauso wie der TuS Ferndorf, der aktuell zwar nicht, davor aber schon mehrere Male in Quarantäne war. Auch den weiteren aktuell betroffenen Mannschaften wird es ähnlich ergehen. Fast ein wenig Glück im Unglück ist es für die 2. Bundesliga daher, dass am kommenden Wochenende erst einmal Länderspielpause ist und keine weiteren Partien ausfallen können. „Innerhalb der Liga sucht man schon weitere Termine, an denen noch Spiele nachgeholt werden können“, erzählt Sebastian Glock von den Sitzungen.

Allerdings wird die Planung auch eine Frage der Abwägung und des gesunden Menschenverstandes werden. Dass diese Saison besonders hart werden würde, dessen waren sich alle Vereine, Trainer und Spieler schon vorher bewusst. Nur muss man jetzt aufpassen, dass man die Akteure nicht überspielt. Sieben Spiele in einem Monat mögen machbar sein, Bietigheim hat im Dezember sogar acht absolviert. Aber laut Statuten der HBL wäre es möglich, 48 Stunden nach einem Spiel schon das nächste anzusetzen - was irgendwann der letzte Ausweg sein könnte, wenn alle Teams alle Spiele machen sollen. Glock mahnt aber: „Das wäre nicht mehr im Sinne des Sports.“ (mz/tg)