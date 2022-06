Puschkinallee in Dessau bis Donnerstag dicht - Arbeiten an Wasserleitung

Die Stadtwerke Dessau haben in der Puschkinallee eine Baustelle eingerichtet.

Die Puschkinallee ist vom Kreisel in Richtung Stadtzentrum gesperrt.

Dessau/MZ/sib - Umweg zwischen Ziebigk und dem Stadtzentrum: Seit Montag ist die Puschkinallee zwischen der Abfahrt vom Kreisverkehr Sieben Säulen bis zur Einmündung der Hardenbergstraße in Richtung Hauptbahnhof und Bahnbrücke voll gesperrt. Die Umleitung führt jetzt über die Gropiusallee über den Kreisverkehr Kühnauer Straße bis zur Heinrich-Deist-Straße.

Wie die Stadtwerke Dessau-Roßlau informieren, laufen in der Puschkinallee derzeit Wartungsarbeiten an den Be- und Entlüftungsanlagen der dortigen Trinkwasserleitung. Der betroffene Straßenabschnitt wird voraussichtlich im Laufe kommenden Donnerstags (30. Juni) wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die sich ergebenden Änderungen der Linienführung für die Buslinien 11,12, 17, N1 und N5 sind abrufbar unter www.dvv-dessau.de