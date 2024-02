Fachkräfte aus dem Ausland Prüfung bestanden - Albanerinnen verstärken Pflegeteam im Städtischen Klinikum Dessau

Der Fachkräftemangel an deutschen Krankenhäusern ist groß. Deshalb werben Kliniken zunehmend auch ausländische Pfleger an. Auch in Dessau haben nun drei Albanerinnen die Prüfung für den Start in ihr Berufsleben abgelegt.