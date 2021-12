Prozesse am Dessauer Landgericht verzögern sich - Vier von sieben Kammern fallen krankheitsbedingt aus

Dessau-Roßlau/MZ - Untersuchungsgefangene, die auf ihre Verhandlung vor dem Dessauer Landgericht warten, müssen in den kommenden Wochen womöglich noch mehr Geduld aufbringen. Grund dafür ist ein hoher coronabedingter Krankenstand unter den Justizbeamten. Von sieben Strafkammern, die Verhandlungen führen, sind vier derzeit nicht arbeitsfähig, sagt Gerichtssprecher Frank Straube auf MZ-Nachfrage.

Ein Krankheitsfall reicht, um einen Prozess zu stoppen

Verfahren hätten wegen der Pandemie bislang jedoch nicht aufgehoben werden müssen. „Es sind keine Prozesse geplatzt, wie man im Volksmund sagt“, so Straube. Ebenso könnten Eilentscheidungen, etwa Haftprüfungssachen, nach wie vor schnell abgearbeitet werden. In diesen Fällen übernehme eine Vertretung der verhinderten Kammer. Ganze Verfahren an andere Gerichte, die weniger stark von Krankheitsfällen betroffen sind, abzugeben, sei jedoch rechtlich nicht zulässig. Für Untersuchungsgefangene heißt es also: Länger warten.

Dass eine Strafkammer arbeitsunfähig wird, geht schnell. Bei einem Schwurgericht, das aus drei hauptamtlichen Richtern und zwei Schöffen besteht, reicht es etwa, wenn ein einziges Mitglied sich ansteckt oder auch nur in Quarantäne muss. „Denn sobald eine Verhandlung begonnen hat, darf man nicht einfach so die Richter austauschen“, erklärt Straube.

Für die Beteiligten würde eine Quarantäne normalerweise Mehrarbeit bedeuten. Denn die Strafprozessordnung schreibt vor, dass zwischen zwei Verhandlungstagen nicht mehr als drei Wochen Zeit verstreichen dürfen. In der Corona-Zeit ist das kaum zu schaffen, wenn es zu Quarantäne-Fällen kommt. Prozesse müssten dann neu aufgerollt werden.

Sonderregelung in der Corona-Zeit

„Damit das nicht passiert, gibt es derzeit aber eine Sonderregelung“, erklärt Straube. Für zwei Monate dürfen die Fristen außer Kraft gesetzt werden. So sei es bislang immer gelungen, Prozesse nach Krankheits- oder Quarantänefällen fortzusetzen.

In den Kammern, die noch arbeitsfähig sind, hat der vorsitzende Richter die Entscheidungsgewalt, welche Coronaregeln im Saal angewendet werden. Er bestimmt etwa, ob ein Mundschutz auch am Platz getragen werden muss. „Die überwiegende Mehrheit lässt mit Maske verhandeln“, sagt Straube. Plexiglasscheiben zwischen den Sitzplätzen sollen zusätzlich die Sicherheit erhöhen.

Komplett frei entscheiden kann aber auch der Richter nicht. So müssen Verhandlungen, die öffentlich stattfinden, auch tatsächlich für jedermann zu besuchen sein. Jemanden wegen der hohen Inzidenzen abzuweisen, sei nicht erlaubt. Zudem gibt es eine Ausnahme bei der Maskenpflicht: Zeugen sollen grundsätzlich ohne Maske ihre Aussage machen, sagt Straube. Das hängt damit zusammen, dass das Gericht auch die Mimik des Zeugen sehen muss, um sich ein Bild von der Glaubhaftigkeit seiner Aussage zu machen oder etwa zu erkennen, ob er Angst hat.

Wenn möglich, sollen sich Bürger schriftlich an die Gerichte wenden

Für Strafverfahren weniger relevant, für die anderen im Justizzentrum Dessau untergebrachten Gerichte hingegen wichtig ist ein Appell des Gerichtspräsidenten. Bürger sollten von Besuchen in den Büros der Gerichtsmitarbeiter absehen, wenn es nicht unabdingbar ist. Wer nur fragen wolle, wie weit sein Verfahren ist oder ein Dokument abgeben wolle, könne das auch schriftlich tun, rät Straube. Das betreffe vor allem das Arbeits- und das Sozialgericht.

Die Bibliothek des Justizzentrums ist zudem derzeit nur Justizangestellten zugänglich.