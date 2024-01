In Dessau-Roßlau sind seit Mittwoch, 9 Uhr, die Autobahnauffahrten zur A9 blockiert. Wie angekündigt, postierten sich Bauern aus Anhalt mit ihren Traktoren in den Auffahrten.

Proteste der Bauern gehen in Anhalt weiter - Traktoren blockieren in Dessau Auffahrten zur A9

Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau sind seit Mittwoch, 9 Uhr, die Autobahnauffahrten zur A9 blockiert.

Wie angekündigt, postieren sich die Bauern aus Anhalt mit ihren Traktoren in den Auffahrten. In Ost waren bei eiskalten minus 9 Grad Bauern aus Mildensee vor Ort. Auf Plakaten steht unter anderem „Agrardiesel streichen? Nicht mit uns!“ und „Zu viel ist zu viel“. Der Protest wurde von der Polizei gesichert.

Auch an der Auffahrt Dessau-Süd geht am Mittwoch nichts mehr. (Foto: Thiemann)

Die Autobahnauffahrten in Dessau-Ost sind in beide Richtungen blockiert. In Dessau ist die Auffahrt in Richtung München betroffen. Die Auffahrt in Richtung Berlin ist frei.

Die Blockade soll bis 13 Uhr andauern. Zwischenfälle gab es bislang nicht. So wurde in Dessau-Süd gegen halb 10 Uhr ein Bundeswehrkonvoi durchgelassen.

Wer in Richtung München auffahren will, kann dies in Coswig oder in Halle tun.