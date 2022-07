Protest an Grundschule Ziebigk - Für Schulsozialarbeit in Dessau ist es eine Minute vor Zwölf

Mit einer Beschlussvorlage für den Stadtrat am 12. Juli will der Juendhilfeausschuss die Stellen von zwölf Schulsozialarbeitern retten. Ob das gelingt?

Dessau/MZ - Mit einer Eilentscheidung im Stadtrat am 12. Juli will der Jugendhilfeausschuss die nahtlose Fortführung der Schulsozialarbeit an allen bisherigen 24 Schulstandorten buchstäblich in letzter Minute retten. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag erarbeitete der Ausschuss auf seiner Sitzung am Dienstag. „Wir hoffen, dass wir ihn auf die Tagesordnung bekommen, trotz Beigeordnetenwahl. Es ist die letzte Sitzung vor der Sommerpause“, so der Ausschussvorsitzende Bastian George (Bündnis 90/Die Grünen).