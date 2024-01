In einer S-Kurve zwischen Zerbst und Bias hat es am Sonnabend einen schweren Unfall gegeben.

Zerbst/Dessau/MZ. - In einer S-Kurve zwischen Zerbst und Bias hat es am Sonnabend, 6. Januar, einen schweren Unfall gegeben. Gegen 15.10 Uhr war dort ein verunfallter VW gefunden worden.

Der 59-jährige Fahrer hatte offensichtlich nach der dortigen S-Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. In einem Wassergraben kam der Pkw letztlich zum Stehen. Es entstand sowohl am Pkwals auch an dem Leitpfosten und der Grasnarbe ein Sachschaden mit einem Gesamtwert von etwa 8.000 Euro.

Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch feststellen konnten, führten sie mit dem Betroffenen einen Atemalkoholtest durch, der er um 15.30 Uhr einen Vorwert von 1,9 Promille ergab. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein des Mannes sichergestellt.