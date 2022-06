Programm und Datum für das Roßlauer Heimat- und Schifferfest steht fest - Es gibt einige Neuerungen

Nach zwei Jahren Pause findet im August in Roßlau wieder das Schifferfest statt. Drei Tage ist am Ufer der Elbe, im Festzelt und auf der „Vereinsmeile“ viel los.

Roßlau/MZ - Noch sind es vor allem Kunden auf dem Weg zum Supermarktparkplatz, die in die Dessauer Straße in Roßlau einbiegen. Am südlichen Ende des Luchplatzes und rings um den Bahnhof ist am Mittwoch nicht viel Betrieb. Doch das wird sich am letzten August-Wochenende ändern.