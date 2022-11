Profiküche für Koch-Nachwuchs Neue Lehrküche am Anhaltischen Berufsschulzentrum in Dessau - Stadt investiert über 150.000 Euro

Für Schule, Lehrer und Auszubildende geht am Dessauer Berufsschulzentrum ein Traum in Erfüllung: Hochmoderne Kochgeräte und Apparaturen für die Ausbildung. Die Stadt Dessau-Roßlau investierte 158.000 Euro in Ausstattung.