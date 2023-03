Fertigstellung im Herbst 2023 Probleme an der neuen Biethe-Schule in Roßlau - Umbau wird um zwei Millionen teurer

Es gibt erhebliche Verzögerungen beim Baufortschritt am neuen Standort der Biethe-Schule in der Goethestraße in Roßlau. Was die Stadt dazu sagt.