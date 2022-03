Prioritätenliste für Schulsozialarbeit in Dessau-Roßlau: Friedensschule mit größtem Bedarf

Dessau-Roßlau/MZ - Eine Prioritätenliste weist den Bedarf für die Fortführung der Schulsozialarbeit an den einzelnen Schulstandorten nach. Der Jugendhilfeausschuss hat diese auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Stadt kommt damit der Forderung der Landesregierung nach, die für die Beantragung von Mitteln aus dem Förderprogramm „Schulerfolg sichern“ für den Zeitraum 2022 bis 2024 eine solche Prioritätenliste zur Bedingung gemacht hat.

Die Verstetigung der Schulsozialarbeit war eine jahrelange Forderung der Kommunen an das Land. Zum Jahresende hat die Landesregierung nun die nahtlose Weiterführung bestätigt. Allerdings zu geänderten Förderkonditionen. Für Dessau-Roßlau bedeutet dies eine Finanzierungslücke von 210.000 Euro, zudem würde sie eine Schulsozialarbeiterstelle verlieren.

Dessau-Roßlau will an jeder Schule Sozialarbeit anbieten

In Dessau-Roßlau ist die Schulsozialarbeit seit 2009 eine inzwischen bewährte Methode, den Schulerfolg sicherzustellen und Probleme der Schüler abzufedern. Aktuell wird an 24 Schulstandorten Schulsozialarbeit von freien Trägern und der Kommune angeboten. Ziel der Stadt ist es eigentlich, künftig an allen Schulen einen Schulsozialarbeiter einzusetzen. „Deshalb arbeiten wir parallel daran, alle Stellen finanziell abzusichern“, betonte der Ausschussvorsitzende Bastian George (Grüne). Bestenfalls würde die Prioritätenliste also nicht mehr benötigt.

Für deren Erstellung haben die Träger der Schulsozialarbeit eine Arbeitstruppe gebildet. „Wir wollten eine faktenbasierte Bewertung, nicht nur die gefühlte Problemlage zugrunde legen“, erläutert Susann Böckel vom Paritätischen die Methodik. So wurden neben dem Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund oder gefährdetem Schulabschluss sowie von Schulschwänzern auch Indikatoren wie der Anteil von Schülern mit auffälligem Sozial- und Lernverhalten einbezogen. Diesen Kriterien wurde ein Punktesystem zugeordnet. „Auf dieser Grundlage haben wir eine Blindtabelle erstellt, also ohne Schulnamen“, so Böckel. „Diese nachvollziehbaren Kriterien machen die Prioritäten belastbar“, lobt Bastian George die Arbeit.

Nach Auswertung des Punkteverteilung gibt es in den Vororten kaum Bedarf

Demnach hat die Sekundarschule „Friedensschule“ in der Elballee die oberste Priorität für Schulsozialarbeit, gefolgt von der Grundschule „Geschwister Scholl“ in der Mauerstraße, den Grundschulen Friederikenstraße und „Am Akazienwäldchen“ in der Mariannenstraße. Die Sekundarschule An der Biethe nimmt Platz 5 der Priorität ein, gefolgt von der Sekundarschule Kreuzberge und der Grundschule Waldstraße in Roßlau.

Laut Kriterienauswertung gibt es an der Walderseer Grundschule den geringsten Bedarf an Schulsozialarbeit. Auf den unteren fünf Plätzen der Prioritätenliste stehen außerdem die Grundschulen in Rodleben, Kochstedt und in der Tempelhofer Straße sowie das Gropius-Gymnasium.