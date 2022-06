Preissturz an der Tanke sorgt in Dessau-Roßlau für Ansturm - aber nicht für Engpässe

Stärker als von vielen erwartet sind am Mittwoch die Benzinpreise in Dessau-Roßlau gesunken. Der ADAC hatte im Vorfeld noch gewarnt, der Rabatt könnte womöglich nicht sofort am ersten Tag an die Kunden weitergegeben werden.

Dessau-Roßlau/MZ - Am Mittwochvormittag konnte Kai Rößer seinen Augen zunächst nicht trauen. Die Zapfpistole hatte er gerade in die Tanköffnung seines schwarzen Kleinbusses gesteckt und, mehr aus Routine, auf die Preisangabe pro Liter Diesel geschaut. 1,88 Euro stand dort gegen 11 Uhr auf der elektronischen Anzeige. „Da musste ich wirklich zweimal hinsehen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Tankrabatt so schnell ankommt“, sagte der Vielfahrer. Noch am Dienstag hatte der Handelsvertreter für Fliesen und Keramik nach eigenen Angaben in Cottbus für 2,40 Euro getankt.