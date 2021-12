Postkarte mit Herz aus Dessau - Prinzessin Amalie Augusta verhilft zu 1.000-Euro-Scheck

Hannes Wolf (Mi.) übergibt an Ruben Rebmann (li.) und Engelbert Seeber und Uwe Merz vom Förderverein den Spendenscheck.

Dessau/MZ - Wie viele andere auch konnte Stadtmarketingchef Hannes Wolf der kleinen Prinzessin Amalia Augusta von Anhalt-Dessau nicht widerstehen. „Ich habe auch ein paar Weihnachtskarten mit ihrem Motiv verschickt, weil sie so schön sind“, erzählte er am Dienstag bei einem Pressetermin in der Touristinformation.

Dieser war für die Anhaltische Gemäldegalerie und deren Förderverein eine nachweihnachtliche Bescherung: einen Scheck über 1.000 Euro konnten sie entgegen nehmen. Mit dem Verkauf der Postkarten mit der Prinzessin am Weihnachtsbaum war eine Spendenaktion verbunden. Wer eine Karte kaufte, der leistete auch einen Obolus für die Restaurierung eines weiteren Tischbein-Gemäldes aus dem Bestand der Anhaltischen Gemäldegalerie.

Die ersten 500 Postkarten waren schon nach wenigen Tagen ausverkauft

Das taten und tun bis heute viele Menschen. „Die Karte ist ein Überraschungserfolg, der uns stolz macht“, sagt Hannes Wolf, der zugibt, dass auch er mit über 1.000 verkauften Karten allein in der Touristinformation nicht gerechnet hätte. „Unsere Schätzungen lagen zwischen 70 und 500“, schmunzelt er, denn die 500 war schon wenige Tage nach dem Verkaufsstart erreicht. „Wir hatten seitenlange Listen von Vorbestellungen.“ Natürlich wurde nachgeordert. Bis heute füllen die Mitarbeiterinnen der Touristinformation den Kartenbestand laufend auf. Denn auch wenn Weihnachten vorbei ist, geht der Verkauf der ungewöhnlichen Postkarte aus Dessau weiter. „Es ist ein Motiv mit einem engen Dessau-Bezug“, sieht Galeriedirektor Ruben Rebmann die Besonderheit. Denn gezeigt werde eine Dessauer Prinzessin, die 1796 , also vor 225 Jahren, Weihnachten in Dessau feierte.

Auch in der Galerie selbst, wo seit dem 16. Dezember eine Kabinettausstellung „Prinzessinnen Weihnacht“ gezeigt wird, ist die Postkarte sehr nachgefragt. „Wir hatten 200 Karten geordert, die sind fast alle, wir werden also ebenfalls nachkaufen“, so Rebmann. Die Ausstellung kann noch bis zum 9. Januar besucht werden. Die Besucherresonanz sei sehr gut.

Förderverein der Dessauer Gemäldegalerie freut sich über die Postkartenaktion

Dass die Spendensammlung mit der Postkarte einen solchen Auftrieb bekommen hat, freut auch Engelbert Seeber, Vorsitzender des Fördervereins Anhaltische Gemäldegalerie und Georgengarten sehr. Er dankt der Stadtmarketinggesellschaft für die Unterstützung und bittet die Mitarbeiter „machen Sie weiter“. Denn nun, wo die Sanierung der Gemäldegalerie abgeschlossen sei, wolle sich der Verein wieder verstärkt für diese engagieren.

Im Frühjahr starteten Galerie und Förderverein die Spendenaktion für das Gemälde „Prinzessin Friederike von Preußen“, einem der schönsten von Johann Friedrich August Tischbein, wie Ruben Rebmann hervorhebt. Mehr als 4.000 Euro wurden für die Restaurierung und einen neuen Rahmen bereits gesammelt. Etwa 8.000 würden gebraucht, so der Galeriechef. „Das kommt auch auf den Rahmen an, wählen wir einen alten Originalrahmen, wird es natürlich erheblich teuerer.“

Die Restaurierung des Gemäldes sei bereits abgesichert. „Die werden wir im nächsten Jahr in Auftrag geben.“ Mit der Restaurierung wolle man das Gemälde wieder zum Strahlen bringen und seine Brillanz herausarbeiten. Dafür werde zum Beispiel der alte Firniss abgenommen. Nach der Restaurierung wird das Bildnis der preußischen Prinzessin einen Platz in der Dauerausstellung der Anhaltischen Gemäldegalerie bekommen.