Musik Pop-Talent-Förderung beim Kurt-Weill-Fest in Dessau - Lucca und Jules feilen an ihrer Karriere

Die Sängerinnen Lucca aus Köln und Jules aus Mannheim haben vier Wochen in der Dessauer Meisterhaussiedlung gelebt und gearbeitet. Was das für beide bedeutet und wer und was hinter der Förderung der jungen Sängerinnen steckt.