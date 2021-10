„Pop Rocky“ ist wieder da - und hat Dessaus Ehrenbürger Dieter Hallervorden auf dem Titelbild

Berlin/Dessau/DPA/MZ - - Die frühere Jugendzeitschrift „Pop Rocky“ kommt zurück - und hat Dessau-Roßlaus Ehrenbürger Dieter Hallervorden auf dem Titelbild. Am Donnerstag, 7. Oktober, erscheint eine Sonderausgabe.

„Wir wollen uns in der Zeit 1980er und 1990er Jahre bewegen. Ich glaube, das spricht die Zielgruppe an, die das damals gekauft hat. Die jungen Leute können mit der Marke nichts mehr anfangen“, sagte Chefredakteur und Herausgeber Christian Kallenberg der DPA. Die Über-40-Jährigen sollen mit der Zeitschrift in ihre Kinder- und Jugendzeit versetzt werden. Die Auflage der Sonderausgabe liegt bei 46.000. Ein E-Paper wird es nicht geben.

„Pop Rocky“ erschien von 1980 bis Ende der 1990er Jahre - in teils sechsstelliger Auflage

Der Titel „Pop Rocky“ erschien seit 1980 bis Ende der 1990er Jahre und verschmolz dann mit dem Magazin „Popcorn“, dem „Bravo“-Konkurrenten. Rund 40 Jahre nach dem Beginn des Titels gibt es nun das Revival. „Pop Rocky“ erreichte früher sechsstellige Auflagen.

Auf dem Titel des Magazins ist die Popsängerin Kim Wilde zu sehen, bei einer zweiten Variante Dieter Hallervorden. Dieser ließ sich mit seinem "Pop Rocky"-Titelbild von 1981 fotografieren, das ihn selber zeigt. Wie früher hat das Magazin auch viele Poster im Innenteil - von Bud Spencer, über Madonna bis zum früheren Torhüter Toni Schumacher.

Ob es weitere Ausgaben geben wird, ist noch unklar. Kallenberg, der über mehrere Jahre auch Chefredakteur der Neuauflage der Kinderzeitschrift „Yps“ war, sagte: „Es hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie gut diese erste Ausgabe läuft. Der Plan ist, wenn das halbwegs funktioniert, dass wir dann ein- maximal zweimal im Jahr weitere Spezials machen.“