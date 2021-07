Polizeieinsatz im Gartenreich Wörlitz: Polizei zu Fällungen gerufen, Fotos müssen gelöscht werden

Im Dessau-Wörlitzer Gartenreich ist es am Montag, 16. Dezember, zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein Mitglied der Bürgerinitiative „Baumreich Dessau-Wörlitz“ wurde dort offenbar gehindert, Arbeiten an Bäumen zu fotografieren. Die Polizei bestätigte einen Einsatz, nannte aber keine Details. Eine Strafanzeige sei aber nicht gestellt worden.

Nach Aussage der Bürgerinitiative wollte ihr Mitglied Fällungen von „großen landschaftsbildprägenden Bäumen“ dokumentieren und fotografierte dabei auch Mitarbeiter der ausführenden Firma. Am Ende soll der Mann unter Verweis auf Datenschutz aufgefordert worden sein, alle Fotos zu löschen. Das sei dann auch erfolgt.

Die Kulturstiftung bestätigte den Vorfall: Die Mitarbeiter einer Firma hätten Kronenrestholz entfernt und seien dabei fotografiert worden. „Mit den aktuellen Fällarbeiten hatte dieser Auftrag nichts zu tun“, sagte Steffen Kaudelka von der Stiftung. Erste Gesprächsversuche vor Ort hätten nicht funktioniert. Deshalb sei die Polizei hinzugezogen worden, später sei auch der Referatsleiter Waldbewirtschaftung vor Ort gewesen. Man hätte die Arbeiten erklärt. „Die Bilder und Aufnahmen wurden wohl gelöscht, nachdem die Polizei eintraf.“

Für die Bürgerinitiative ist der Polizeieinsatz „Höhepunkt der konsequenten Intransparenz“ der Kulturstiftung. In einem offenen Brief an Kulturminister Rainer Robra erneuerte die Bürgerinitiative ihre Forderung nach einem „uneingeschränkten sofortigen Stopp aller Maßnahmen in den Wäldern der Kulturstiftung“. Ihre Kritik: Noch immer würden täglich wertvolle Baumriesen im Gartenreich fallen. Die Gründe seien nicht nachvollziehbar. „Damit ist nicht gesichert, ob das Moratorium eingehalten wird.“

Die Kulturstiftung hatte vor einigen Wochen angekündigt, 8.000 geschädigte Bäume im Gartenreich zu fällen. Als die Kritik immer größer wurde, wurde ein Moratorium verhängt. Die Fällungen sollten fachlich überprüft werden.

Die Bürgerinitiative fordert noch einmal, dass „alle Genehmigungen offengelegt werden“. Die Kulturstiftung sieht in dem Brief „erneut und bedauerlicher Weise Fehler und Falschaussagen“. Eine detaillierte Auseinandersetzung sei kurzfristig aber nicht möglich. (mz)