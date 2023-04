Die Polizei in Dessau-Roßlau hat in Rietzmeck einen verdächtigen Transporter kontrolliert. Wollten die Männer Dachgeschäfte erledigen? In Jessen hatte zuletzt ein Fall für Ärger gesorgt.

Dessau-Rosslau/MZ - Die Polizei in Dessau-Roßlau warnt vor Handwerkern, die Bewohnern bei so genannten Haustürgeschäften günstige Dach- und Teerarbeiten anbieten und am Ende meist deutlich mehr Geld verlangen als anfangs vereinbart. Anlass sind zwei Vorfälle in Dessau-Roßlau und Wittenberg.