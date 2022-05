Polizei stoppt schrottreifen Transporter auf der A9 bei Dessau - Nagel steckt in abgefahrenem Reifen

Dessau/MZ/OML - Einen VW-Kleintransporter in völlig desolatem Zustand hat die Polizei in Dessau am Dienstagvormittag aus dem Verkehr gezogen.

Auf der Autobahn 9 in Richtung München in Höhe der Anschlussstelle Dessau-Süd war den Beamten der Wagen aufgefallen. Die Frontscheibe war mehrfach gerissen, die reifen zudem so weit abgefahren, dass gar kein Profil mehr zu sehen war und das Drahtgeflecht bereits zum Vorschein kam. In einem der abgefahrenen Reifen steckte außerdem ein Nagel.

„Aufgrund der gravierenden Mängel war die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges nicht mehr gegeben und die Weiterfahrt wurde untersagt“, teilte die Polizei mit. Gegen den 29-jährigen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.