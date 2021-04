Polizei stellt 20-Jährigen in Nord mit Kokain, Cannabis und Chrystal Meth

Dessau - Der Polizei in Dessau-Roßlau ist in der vergangenen Woche ein Schlag gegen den Drogenhandel in der Stadt gelungen. Bei einer Streife wurde am Mittwoch, 14. April, ein 20-jähriger Dessauer in Dessau-Nord kontrolliert.

Da sich der junge Mann weder ausweisen konnte, noch Angaben zu seiner Personalie machen wollte, wurden von ihm mitgeführte Gegenstände nach Personaldokumenten durchsucht. Das führte zu mehreren Überraschungen: Die Beamten entdeckten fast 200 Gramm Cannabis, etwa 50 Gramm Kokain sowie etwa 10 Gramm Crystal Meth.

Damit nicht genug: Während einer Wohnungsdurchsuchung bei dem 20-Jährigen wurden weitere etwa 500 Gramm Cannabis sowie mehrere Hanfsamen gefunden und sichergestellt. Der bislang nicht Polizei bekannte Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau stellte nach Aktenvorlage gegen den Beschuldigten Haftantrag. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Dessau-Roßlau erließ einen Haftbefehl, der jedoch anschließend unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.