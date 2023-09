Die Polizei in Dessau ist einem 39-jährigen Mann auf die Schliche gekommen, der mehrmals in eine Lagerhalle eingebrochen ist. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Polizei schnappt Serieneinbrecher in Dessau - Was wollte er mit einer Kehrmaschine?

Dessau/MZ/oml - Die Polizei hat eine Einbruchsserie in eine Lagerhalle in der Daheimstraße aufklären und den mutmaßlichen Täter verhaften können. Am Montag stellten die Beamten den 39-Jährigen an seinem derzeitigen Aufenthaltsort, einem Garten in der Taubenstraße.