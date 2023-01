Ein 24-Jähriger hatte zusammen mit einem Komplizen am Sonntag in einem Roßlauer Supermarkt Zigaretten gestohlen. Weit kam er aber nicht. Ein Fährtenhund kam ihm auf die Spur

Roßlau/MZ/oml - Die Polizei hat in Roßlau am Wochenende einen polizeibekannten Einbrecher verhaftet, der am zurückliegenden Sonntag in einen Supermarkt eingestiegen ist und dort gestohlen hat.